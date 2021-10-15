Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan imzaladı! Türkiye-Nahçivan-Azerbaycan (Zengezur) koridoru açılıyor

RUSYA'DAN TAM DESTEK

Ayrıca Paşinyan, bu bağlamda Rusya'nın da bu sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiğini aktardı.

KARAR BÜYÜK SEVİNÇ YARATTI

Bu tarihi karar Türkiye ve Azerbaycan arasında büyük bir sevinçle karşılandı ve sosyal medya üzerinde güne damgasını vurdu.