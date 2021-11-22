Altın umuduyla yıllarca sakladı! Ortaya çıkan daha değerli

Avustralya'lı David Hole adlı şahıs, 2015 senesinde Melbourne'deki Maryborough Bölge Parkı'nda metal detektörü ile araştırma çalışması yapıyordu.

Detektör, sarı bir kil içerisinde duran çok ağır, kırmızımsı bir kaya buldu. Onu eve götürdü ve açmak için her yolu denedi.

Hole bulgusunu kırmak için bir kaya testeresi, bir matkap denedi, bir açılı taşlama makinesi, hatta asitle ıslattı. Fakat, çatlak bile olmadı.

Fakat bunu atmak yerine evinde saklamayı tercih etti. Ardından Hole, külçenin kimliğini tespit etmek için Melbourne Müzesi'ne götürdü.

ALTINDAN DAHA DEĞERLİ

Bulunan nesnenin altından çok daha değerli olan bir göktaşı olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar, Maryborough adını verdikleri 4,6 milyar yıllık göktaşını anlatan bilimsel bir makale yayımladılar.

17 kilogramlık göktaşının bileşiminin yüksek oranda demir içerdiği açıklandı.

"ZAMANDA GERİYE GÖTÜRÜYORLAR"

Melbourne müzesi jeologu Dermot Henry, "Meteoritler, uzay araştırmasının en ucuz biçimini sağlıyor. Bizi zamanda geriye götürüyorlar, Güneş Sistemimizin (Dünya dahil) yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında ipuçları sağlıyorlar" dedi.