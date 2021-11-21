Fransa’nın Guadeloupe Adası’nda sular durulmuyor! Çıkan şiddet olaylarında 38 kişi gözaltına alındı

Açıklamada, çıkan olaylarda 38 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Guadeloupe Adası'ndaki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.

- Aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor

Guadeloupe Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, eylemlerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmişti.

Ada'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı birkaç gündür gösteriler düzenlenmiş, polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşanmış, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmiş ve hastanelere ulaşım engellenmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Deniş Aşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu, yaptıkları ortak açıklamada, yaşanan olayların ardından gelecek günlerde adaya 200 polis ve jandarmanın sevk edileceğini bildirmişti.

Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması kapsamında 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlara, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.