Fransa'nın Guadeloupe Adası'nda sular durulmuyor! Çıkan şiddet olaylarında 38 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri... Fransa'nın denizaşırı topraklarından Guadeloupe Adası'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sağlık ruhsatı uygulamasına karşı sokağa çıkma yasağına rağmen yapılan gösterilerde 38 kişi gözaltına alındı.
Guadeloupe Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Kasım'ı 21 Kasım'a bağlayan gecede sokağa çıkma yasağına rağmen sağlık ruhsatı uygulamasına karşı yapılan gösterilerde, iş yerlerinin yağmalandığı ve birçok maddenin ateşe verildiği belirtildi.
Yangına müdahale eden polis ve itfaiye ekiplerine "silahla" ateş edildiği ifade edilen açıklamada, 2 polisin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, çıkan olaylarda 38 kişinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.
Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Guadeloupe Adası'ndaki gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu söyledi.
- Aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor
Guadeloupe Valiliğinden daha önce yapılan açıklamada, eylemlerde çıkan şiddet olayları nedeniyle 18.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtilmişti.
Ada'da Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı birkaç gündür gösteriler düzenlenmiş, polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşanmış, iş yerleri ve araçlar ateşe verilmiş ve hastanelere ulaşım engellenmişti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve Deniş Aşırı Topraklar Bakanı Sebastien Lecornu, yaptıkları ortak açıklamada, yaşanan olayların ardından gelecek günlerde adaya 200 polis ve jandarmanın sevk edileceğini bildirmişti.
Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması kapsamında 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlara, restoranlara, kafeteryalara, sinema salonlarına ve müzelere girişlerde aşıların tamamlandığını gösteren belge isteniyor.
Aşılarını tamamlamayan kişilerin son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonuçlarını göstermesi veya son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiklerini kanıtlaması gerektiriyor.
Uygulama kapsamında bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluluğu getirildi. Bu uygulama, ağustostan bu yana Fransa'da da uygulanıyor.
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