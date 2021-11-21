Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Türkiye" açıklamasına sert tepki

Dendias'ın ifadelerine tepki veren Bilgiç, şu açıklamada bulundu:



"Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır.