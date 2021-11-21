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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın "Türkiye" açıklamasına sert tepki

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.11.2021 Güncelleme Tarihi: 21.11.2021
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Son dakika: Türkiye’den Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türkiye açıklamasına sert tepki

SON DAKİKA... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye'ye yönelik iddialarına cevaben, "Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır" dedi. Peki, Yunan Bakan Dendias hangi küstah açıklamada bulundu? Detaylar haberimizde...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın Mısır, Fransa ve GKRY Dışişleri Bakanları ile Atina'da bir araya geldiği toplantıda Türkiye'ye ilişkin açıklamasına yazılı cevap verdi.

Dendias'ın ifadelerine tepki veren Bilgiç, şu açıklamada bulundu:

"Türkiye'nin bölgesinde ve yakın çevresinde barış ve istikrarın sağlanmasında oynadığı kilit rolü bir türlü hazmedemeyen Yunanistan'ın Türkiye ile her konuda rekabete girmeye çalışması, iş birliği yerine gerginliği tercih etmesi ve Türkiye karşıtı suni ittifaklar yaratmaya çalışması beyhude çabalardır.

Bir yandan diyalog derken, diğer yandan her gün Türkiye hakkında hasmane ve tahrikkar açıklamalar yapan Yunanistan'ı aklıselime, dürüstlüğe ve samimiyete davet ediyoruz."


YUNAN BAKAN DENDIAS NE DEMİŞTİ?

Nikos Dendias, dörtlü zirvede yaptığı konuşmada, "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" demişti.

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