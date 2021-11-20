Son dakika: Bir AB ülkesi daha Covid-19 önlemlerini sıkılaştırdı
DÜNYA AA
Belçika hükümeti de birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi yeni tip koronavirüs Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri yeniden sıkılaştırdı. Belçika'da 20 Kasım'dan itibaren maske takma ve evden çalışma zorunluluğu getirildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: Birçok Avrupa ülkesi Kovid-19 salgının ilk günlerindeki tedbirlere bir bir geri dönüyor.
Yeni tip koronavirüs Kovid-19'a karşı alınan tedbirler Belçika'da da sıkılaştırıldı. Belçika'da alınan son karara göre maske takma ve evden çalışma zorunluluğu 20 Kasım'dan itibaren başlayacak.
EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU
Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 20 Kasım'dan itibaren maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirdi.
Belçika'da pandemi önlemleri kapsamında yeniden getirilen yasakların ne zaman kaldırılacağı ise henüz açıklanmadı.
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