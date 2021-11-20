21 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Bir AB ülkesi daha Covid-19 önlemlerini sıkılaştırdı

Son dakika: Bir AB ülkesi daha Covid-19 önlemlerini sıkılaştırdı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 20.11.2021
ABONE OL
Son dakika: Bir AB ülkesi daha Covid-19 önlemlerini sıkılaştırdı

Belçika hükümeti de birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi yeni tip koronavirüs Kovid-19'a karşı alınan tedbirleri yeniden sıkılaştırdı. Belçika'da 20 Kasım'dan itibaren maske takma ve evden çalışma zorunluluğu getirildi. Son dakika gelişmesinin detayları haberimizde...

SON DAKİKA HABERİ: Birçok Avrupa ülkesi Kovid-19 salgının ilk günlerindeki tedbirlere bir bir geri dönüyor.

Yeni tip koronavirüs Kovid-19'a karşı alınan tedbirler Belçika'da da sıkılaştırıldı. Belçika'da alınan son karara göre maske takma ve evden çalışma zorunluluğu 20 Kasım'dan itibaren başlayacak.

EVDEN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU

Belçika hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle 20 Kasım'dan itibaren maske takma ve evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirleri geri getirdi.

Belçika'da pandemi önlemleri kapsamında yeniden getirilen yasakların ne zaman kaldırılacağı ise henüz açıklanmadı.

20 Kasım Kovid-19 tablosu açıklandı! Vefat sayısı... 20 KASIM KOVİD-19 TABLOSU AÇIKLANDI! VEFAT SAYISI...

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA