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Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin "Türk Dünyası" haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı

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Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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Başkan Erdoğan ve Bahçeli’nin Türk Dünyası haritasıyla pozu Yunanistan’ı rahatsız etti: Kışkırtıcı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP lideri Devlet Bahçeli ile Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz görüşmesinin yankıları dünya basınında sürüyor. Bahçeli'nin Başkan Erdoğan'a hediye ettiği "Türk Dünyası" haritası Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan medyasında yer alan haberlerde harita ile verilen poz "kışkırtıcı" olarak tanımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi.

İkili görüşmesinde, siyasi ve ekonomik meseleleri görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme ve yaklaşık 45 dakika süren toplantıda Bahçeli, üzerinde çalıştığı ve özel olarak tasarlayıp çizdirdiği "Türk Dünyası Haritası"nı Başkan Erdoğan'a hediye etti.

İki liderin görüşmesine damga vuran fotoğraf, Rusya'da gündem olmuş ve haritanın Rusya coğrafyasını da kapsaması bir mesaj olarak algılanmıştı.

YUNAN BASINI POZU "KIŞKIRTICI" BULDU
MHP lideri Bahçeli'nin hazırladığı harita Rusya'dan sonra Yunanistan'ı da rahatsız etti.

Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.

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