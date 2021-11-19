Başkan Erdoğan ve Bahçeli'nin "Türk Dünyası" haritasıyla pozu Yunanistan'ı rahatsız etti: Kışkırtıcı

Yunan Greek City Times adlı haber sitesi, iki liderin harita ile verdikleri pozu "kışkırtıcı" olarak tanımlarken, "Erdoğan, Trakya ve Kıbrıs'ı da içeren kışkırtıcı bir 'Türk dünyası' haritasına sahip" yorumunu yaptı.

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