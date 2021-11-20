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SON DAKİKA: Azerbaycan'da 5,1'lik deprem (2021 son depremler...)

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.11.2021 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021
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SON DAKİKA: Azerbaycan’da 5,1’lik deprem 2021 son depremler...

Son dakika dünya haberi... Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16:46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

SON DAKİKA: Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, Şamahı bölgesinde yerel saatle 16:46'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Başkent Bakü'den 115 kilometre uzaktaki sarsıntının derinliğinin 42 kilometre olduğu belirtildi.

Depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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