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ABD Başkanı Joe Biden'dan ilk poz! "Mükemmel oldu"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.11.2021 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
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ABD Başkanı Joe Biden’dan ilk poz! Mükemmel oldu

ABD Başkanı Joe Biden, rutin kolonoskopi ve sağlık kontrolleri için gittiği Walter Reed Askeri Hastanesi'nden ayrıldı. Hastane çıkışı gazetecilere poz veren Biden, "Mükemmel bir muayene oldu." ifadesini kullandı.

Sabah saatlerinde rutin kolonoskopi ve sağlık kontrolleri için Walter Reed Askeri Hastanesi'ne giden Biden, tetkiklerinin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldı.

Hastane çıkışı gazetecilere poz veren Biden, "Mükemmel bir muayene oldu." ifadesini kullandı.

Biden, ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmış olmasından da büyük memnuniyet duyduğunu aktardı.

Biden, sabah girdiği rutin kolonoskopi nedeniyle alacağı anestezi öncesi yetkilerini Harris'e devretti.

Harris, ABD tarihinde başkanlık yetkilerini devralan ilk kadın oldu. Biden, görevini devrettikten 85 dakika sonra anestezinin etkisinden çıktı ve yetkilerini Harris'ten geri aldı.

ABD anayasasına göre başkan, görevini yapamayacak bir sorun yaşadığında ya da bilinci kapanacak bir ameliyata gireceğinde, görevlerini yardımcısına devredebiliyor.



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ABD Biden yetkilerini Harris’e devrediyor

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