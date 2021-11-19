Yunan basını itiraf etti: Türk donanması Rum gemisini kovaladı

Büyük bölümü Türk kıta sahanlığı içinde yer alan sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin olduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.

Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi, Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Nautical Geo, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi, Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı.