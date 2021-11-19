Yunan basını itiraf etti: Türk donanması Rum gemisini kovaladı
Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki provokasyonları devam ederken, Türkiye gerek diplomasi yoluyla gerek sahada geri adım atmıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaları kapsamında 12-17 Kasım tarihleri arasında NAVTEX ilan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise, Rum tarafının oldubittilerine seyirci kalınmayacağını, eş zamanlı ve eşdeğer adımlar atılacağını ifade etmişti. Yunan basını, Türk savaş gemilerinin eylül ayında olduğu gibi Nautical Geo araştırma gemisini yine bölgeden uzaklaştırdığını açıkladı. İşte tüm detaylar...
Yunanistan ve Rum Kesimi'nin Doğu Akdeniz'deki tahrikleri sürerken Türkiye gereken cevapları diplomasi yoluyla verirken sahada da geri adım atmıyor.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de araştırma yapabilmek adına sözde muasır ekonomik bölgesinde (MEB) NAVTEX ilan etmişti.
EYLÜL'DEKİ SAHNE TEKRARLANDI
Yunanistan basını, Türk savaş gemilerinin 'Eylül'deki sahneyi tekrarladığını' ve GKRY'ne ait Nautical Geo araştırma gemisini bölgeden uzaklaştırdığını açıkladı.
TÜK KITA SAHANLIĞINA DA GİRDİLER
Doğu Akdeniz Politik'in aktardığına göre, Nautical Geo'nun Doğu Akdeniz'de Eastmed Boru Hattı Projesi için ölçüm çalışmaları yürütürken, Türk kıta sahanlığına da girdi.
TÜRK DONANMASI MÜDAHALE ETTİ
Türk savaş gemilerinin, araştırma gemisini uzaktan izlediği ve telsizden geminin "Türk kıta sahanlığı içerisinde olduğu ve bölgeyi terk etmesi" anonsunda bulunduğu iddia edildi.
NE OLMUŞTU?
Nautical Geo, GKRY'nin tek taraflı ilan ettiği sözde MEB'de faaliyetler yürütürken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar tarafından limana çekilmek zorunda bırakılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Nautical Geo araştırma gemisinin faaliyetlerine yönelik 29 Eylül'de NAVTEX yayımlandı.
Büyük bölümü Türk kıta sahanlığı içinde yer alan sahada yapılması öngörülen çalışmanın Türkiye ile koordine edilmemesi üzerine geminin bayrak devleti Malta ve donatan şirketinin olduğu İtalya nezdinde diplomatik kanallardan girişimde bulunuldu. Bununla birlikte faaliyetin Türkiye ile koordine edilmesi gerekliliği 1 Ekim'de yayımlanan NOTMAR ve NAVTEX ile denizcilere de duyuruldu.
Türkiye'nin bu girişimlerine rağmen Nautical Geo araştırma gemisi, Türk kıta sahanlığına izinsiz girme teşebbüsünde bulundu. Bunun üzerine Nautical Geo, Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında bölgede keşif gözetleme faaliyeti icra eden Türk donanmasına ait gemi tarafından sorgulanarak ikaz edildi. Buna rağmen kıta sahanlığına izinsiz girmesi üzerine araştırma gemisi, Türk kıta sahanlığının dışına çıkarıldı.
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