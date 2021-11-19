Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden yetkilerini Kamala Harris’e devrediyor

ABD'DE BİR İLK!

Biden'ın, anestezi altında olacağı kısa bir süre için yetkilerini Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e devredeceğini belirten Psaki, "ABD'nin eski Başkanı George Bush'un 2002 ve 2007'de aynı prosedürü uyguladığı durumda olduğu gibi ve Anayasa'da belirtilen süreci takip ederek, Başkan Biden anestezi altında olduğu kısa bir süre için yetkiyi Başkan Yardımcısı Harris'e devredecek. Harris, bu süre zarfında Beyaz Saray'ın Batı Kanadı'ndaki ofisinden çalışacak" ifadelerini kullandı. Psaki, Beyaz Saray'ın Biden'ın fiziki sonuçlarının bir özetini ise günün ilerleyen saatlerinde yayınlayacağını aktardı.