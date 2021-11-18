ABD’de idam cezasına saatler kalan hükümlü affedildi

ABD'de 1999'da cinayetten hüküm giyen Julius Jones, bugün gerçekleştirilmesi planlanan idam cezasına saatler kala Oklahoma Valisi Kevin Stitt tarafından affedildi.

Oklahoma eyaletindeki bir cezaevinde tutulan Jones'un idam cezası, Vali Stitt'in yerel saatle 13:20'de yayınladığı bir kararname ile şartlı tahliseyiz ömür boyu hapse çevrildi. Şu anda 41 yaşında olan Jones'un idamının yerel saat ile saat 16.00'da gerçekleşmesi planlanıyordu.



Günün erken saatlerinde Jones'in avukatları, eyaletin son zamanlardaki idam yöntemlerinin ölüme mahkum edilen suçlular için eziyetli olduğunu savunmuş, idamını durdurmak için çabalamıştı. Avukatlar, Oklahoma'nın idamlarının "acımasız ve olağandışı ceza" olarak nitelendirildiğini kanıtlamış ve en azından müvekkillerine daha fazla zaman kazandırmayı planlamıştı.

Oklahoma Valisi Stitt ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD Büyükelçisi Stavros Lambrinidis tarafından kendisine infazı durdurmaya çağıran bir mektup yazması ve infaza karşı 6 milyondan fazla imza toplayan bir dilekçenin kendisine ulaştırılması gibi uluslararası baskıyla karşı karşıya kalmıştı. Büyükelçi Lambrinidis mektubunda, "Sizi, Bay Julius Jones'a merhamet göstermek için ofisinize verilen tüm yetkileri kullanmaya saygıyla çağırıyoruz" ifadeleri yer almıştı.



Julius İçin Adalet Kampanyası'nın Direktörü Cece Jones-Davis, karardan önce Vali Stitt'e seslenerek, "Vali Bey, hala şansınız var, bunu düzeltmek için zamanınız var" demişti.



"TEKRAR YAPIN, DOĞRU YAPIN"

Dün basına konuşan Jones'un annesi, oğlunun planlanan infazını linç olarak nitelendirmiş, "Julius'un suçlu olduğunu düşünüyorsanız, onu adil bir şekilde yargılayın. Tekrar yapın, doğru yapın!" ifadelerini kullanmıştı.



ÜNLÜLERDEN JONES'A DESTEK

Uzun süredir Julius İçin Adalet Kampanyası savunan TV yıldızı Kim Kardashian, aktör Kerry Washington ve Mandy Patinkin, Cleveland Browns oyun kurucusu Baker Mayfield gibi isimler, valinin Jones'u affetmesi için çağrıda bulunmuştu.



Hayatının yarısından fazlasını hapishanede geçiren Jones, 1999 yılında 45 yaşındaki Paul Howel'in Oklahoma'nın Edmond kentinde vurularak öldürülmesinden sonra cinayetten hüküm giymişti. Jones, hüküm giydiği süre boyunca masum olduğunu savunarak ırkçı bir jüri üyesinin mahkeme kararını manipüle ettiğini öne sürmüştü. Jones'in annesi, Howel öldüğü sırada Jones'in ailesi ile beraber evde olduğunu ifade etmişti.