SON DAKİKA! ABD’den İran’a yaptırım kararı

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin Sajjad Kashian, Seyyed Kazemi, Hosein Akbari Nodeh, Mostafa Sarmadi, Seyed Mehdi Hashemi Toghroljerdi ve Mohammad Bagher Shinrakar olduğu ifade edilerek, yaptırım uygulanan söz konusu şirketin ise İran merkezli Emen Net Pasargad olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu kişilerin seçmenlerin ABD seçim sürecine olan inancını baltalamaya çalıştıkları ve sosyal medyada dezenformasyon yaptığı ifade edildi. Söz konusu kişilerin, sahte bir video ile hileli oy kullanılabileceğini ima ederek, seçime olan inancı baltalamayı amaçladıkları aktarıldı.