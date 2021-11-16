Devriye araçlarıyla yarışan polisler hakkında karar verildi | Meksika bu olayı konuşuyor

YARIŞ ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ÇOK KONUŞULDU



Görüntülerde ise polis memurlarının, organize bir şekilde devriye aracı olarak kullanılan 2 adet kamyonet ile kalkış yarışı yaptığı, 1 memurun yarışı başlattığı anlar kayda geçerken, çevrede ise yarışı izlemek için başka polis memurlarının da bulunması dikkat çekti.