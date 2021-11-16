Son dakika: Kovid-19 aşısı yaptırmayanlara kötü haber! İşlerine son verilecek

AŞI OLMAYANIN İŞİNE SON VERİLECEK

1 Nisan'dan itibaren ise tüm sağlık çalışanlarının aşı yaptırması zorunlu olacak. Aşı olmayı reddeden sağlık personelinin işine son verilecek.

Belçika hükumeti son haftalarda artan Kovid-19 vakalarına karşı yaz başında gevşetilen tedbirlerle ilgili karar alması da bekleniyor. Evden çalışma zorunluluğu ve gece kulüplerinin kapatılması gibi seçeneklerin gündemde olduğu belirtiliyor.