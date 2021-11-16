Son dakika: İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye geliyor
DÜNYA İHA
İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, Türkiye İspanya 7’nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı vesilesiyle Türkiye’ye ziyarette bulunacak. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA HABERİ: İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 17 Kasım 2021 tarihinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra NATO, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
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