Son dakika: İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye’ye geliyor

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İspanya 7'nci Hükümetlerarası Zirve Toplantısı, Başkan Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in başkanlıklarında Ankara'da icra edilecek. İlgili Bakanların katılımıyla düzenlenecek Zirve Toplantısı'nda, Türkiye ile İspanya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.