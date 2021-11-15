Yunanistan'dan büyük skandal! Sığınmacıları kurtaranlar için 25 yıla kadar hapis isteniyor
İnsani dramların yaşandığı Doğu Akdeniz ve Ege sığınmacılara mezar oluyor. Türkiye'nin her seferinde can simidi uzattığı göçmenleri Yunan tarafı ölüme terk ediyor. Son yaşanan gelişme ise büyük bir skandal olarak Yunanistan’ın hanesine işlendi. Edinilen bilgiye göre; Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı bildirildi. İşte son dakika haberini detayları...
Haber portalı Euobserver'ın haberine göre, son birkaç yıldır Avrupa genelinde Sivil Toplum Kuruluşu (STK) çalışanlarına yönelik insan kaçakçılığı dahil olmak üzere çeşitli davalar açıldığına dikkat çekildi.
YUNANİSTAN VE İTALYA DETAYI
Benzer durumdaki yaklaşık 60 davanın çoğunun Yunanistan ve İtalya'da kaydedildiği ifade edildi.
Bu kapsamda Yunanistan'da sığınmacıları kurtaran bir grup aktivistin, 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargı önüne çıkacağı belirtilen haberde, Yunanistan merkezli bir STK olan Uluslararası Acil Durum Müdahale Merkezinde (ECRI) çalışan 3 kişinin, 2018 yılında tutuklandığı, bu kişilerin de içerisinde bulunduğu 24 kişiye insan kaçakçılığı, kara para aklama ve suç örgütü üyeliği gibi suçlamalar yöneltildiği hatırlatıldı.
146 YIL HAPİS...
Gönüllü arama kurtarma ekibi üyelerinden Sean Binder ve Sarah Mardini, 100 gün tutukluluk süresinin ardından kefaletle serbest bırakılırken, Yunan yargısının, mayıs ayında Somalili bir sığınmacı için insan kaçakçılığı suçlamasıyla 146 yıl hapis cezası istediği kaydedildi.
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