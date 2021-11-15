Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Fransa Bayrağı’nın rengini değiştirmesi halkı ikiye böldü

"FRANSA'DA CUMHURBAŞKANLIĞI BİR TÜR CUMHURİYET MONARŞİSİDİR"

Tarihçi Jean Garrigues, cumhurbaşkanın ulusal bayrağı bu şekilde değiştirmeye karar vermeye yetkili olduğunu açıklayarak, "Bu, bir dizi ayrıcalığın bir tanesidir. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı bir tür cumhuriyet monarşisidir" ifadelerini kullandı.

Elysee Sarayı'nda bulunan bayrakların resmi duyuru olmadan lacivert renkli olanlar ile değiştirildiği bildirildi. Fransız haber sitesi Europe 1'e göre, Macron bu kararı Fransız Devrimi'nin sembolünü yeniden canlandırmak amacıyla 13 Temmuz 2020'de aldı.