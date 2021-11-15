Tehlike kapıda! ABD ile Çin arasında yeni gerilim! Eğer Çin güç kullanırsa...

ÇİN HAREKETE GEÇERSE BİZ DE EYLEME GEÇERİZ

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 11 Kasım'da New York Times gazetesinin düzenlediği çevrim içi forumda yaptığı konuşmada, Tayvan'a ilişkin, "Biz herhangi bir tarafın statükoyu güç yoluyla değiştirecek tek taraflı eylemine güçlü şekilde karşıyız. Eğer Çin Tayvan'a karşı güç kullanırsa ABD'nin yanında diğer ülkeler de bunda kendi güvenlikleri ve dünya barışına bir tehdit görecek, böyle bir durumda onlar da eyleme geçecektir." değerlendirmesinde bulunmuştu.