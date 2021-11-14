SON DAKİKA | İngiltere’de Women’s Hospital yakınındaki otomobilde korkunç patlama...

Görgü tanıkları ise, patlama sesinin ardından aracın alevler içinde kaldığını bildirdi.



Liverpool Riverside Milletvekili Kim Johnson yaptığı açıklamada, olayın "çok endişe verici bir haber" olduğunu ifade ederek, insanları bölgeden uzak durmalarını istedi.



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