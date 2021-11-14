14 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri SON DAKİKA | İngiltere'de Women's Hospital yakınındaki otomobilde korkunç patlama...

SON DAKİKA | İngiltere'de Women's Hospital yakınındaki otomobilde korkunç patlama...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
ABONE OL
SON DAKİKA | İngiltere’de Women’s Hospital yakınındaki otomobilde korkunç patlama...

Son dakika haberi |  İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan Women's Hospital yakınında bulunan otomobilde patlama meydana geldi. Polis, patlamanın ardından kentteki birçok yolu trafiğe kapattı. İşye olay yerinden fotoğraflar...

İngiltere'nin Liverpool kentinde kadın hastalıkları için hizmet veren Liverpool Women's Hospital yakınlarında bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi.

Bölgeden sorumlu Meyseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 11.00 civarında meydana gelen olay nedeniyle hastanenin çevresine güvenlik kordonu oluşturulduğu ve çok sayıda yolun trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Polis, acil servis ekiplerinin durumu değerlendirmeye devam ettiğini açıklarken, olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında bilgi vermedi.

Bölgeye bomba imha ekibi sevk edilirken, patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

Görgü tanıkları ise, patlama sesinin ardından aracın alevler içinde kaldığını bildirdi.

Liverpool Riverside Milletvekili Kim Johnson yaptığı açıklamada, olayın "çok endişe verici bir haber" olduğunu ifade ederek, insanları bölgeden uzak durmalarını istedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA