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Bulgaristan'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde son dakika gelişmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.11.2021 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021
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Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde son dakika gelişmesi

Son dakika... Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

SİYASİ DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK Mİ?

Daha önce yapılan her iki seçimde de hükümet kurulamaması ve siyasi partiler arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle ülkedeki mevcut durumu siyasi düğüm olarak adlandıran gözlemciler, bu seçimde de herhangi bir partinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesinin zor olduğunu vurguluyor.

TÜRKLERİN PARTİSİ İLK DEFA KENDİ ADAYIYLA CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNE KATILIYOR

Bulgaristan'daki Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH, kurulduğu 1990 yılından bu yana ilk defa kendi cumhurbaşkanı adayını çıkardı.

Daha önceki seçimlerde diğer partilerin cumhurbaşkanı adaylarını destekleyen HÖH, bu defa kendi adayıyla yarışıyor.

Partinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı milletvekili adayı, aynı zamanda da cumhurbaşkanlığına aday. Bulgaristan'da azınlığın partisi konumundaki HÖH'ün cumhurbaşkanlığı yarışında öne geçmesinin imkansız olduğu kaydediliyor. Ancak söz konusu adaylığın parti tabanını hareketlendirmesi ve parlamento seçimlerinde partiye yeni bir ivme kazandırması bekleniyor. Son 2 yılda kurulan yeni partilerin gerisinde kalan HÖH, parlamentodaki üçüncü siyasi güç konumuna dönmek istiyor.

Öte yandan Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'deki yerel gazeteler, Bulgaristan'ın ülke tarihinde ilk Türk asıllı cumhurbaşkanı adayının Sali Şaban olduğunu hatırlatıyor. Şaban, 2001 yılında Ulusal Birlik Hareketi adayı olarak cumhurbaşkanı seçimine katılmıştı.

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