Bulgaristan’daki cumhurbaşkanlığı seçiminde son dakika gelişmesi

Bulgaristan'da resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 33'te kalması ve adayların yüzde 50+1 oya ulaşamaması nedeniyle ikinci tura gidilecek.

SİYASİ DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK Mİ?



Daha önce yapılan her iki seçimde de hükümet kurulamaması ve siyasi partiler arasında uzlaşı sağlanamaması nedeniyle ülkedeki mevcut durumu siyasi düğüm olarak adlandıran gözlemciler, bu seçimde de herhangi bir partinin parlamentoda çoğunluğu elde etmesinin zor olduğunu vurguluyor.