Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye ve Rusya'ya küstah sözler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya'nın varlığının Libya'da istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini iddia ederek "Türkiye ve Rusya paralı askerlerini Libya'dan geri çekmeli" dedi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Macron zirvede yaptığı konuşmada, Libya'daki geçiş sürecine ve 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin yapılmasına uluslararası toplumun "tam desteğinin" altının çizildiğini dile getirdi. Zirvede hazır bulunan tüm Libya partilerinin de bu seçimlerin sonuçlarının ne olursa olsun kabul edeceklerine söz verdiklerini belirten Macron, zirvenin ayrıca bir geri çekilme planına ve Libya'da bulunan yabancı paralı askerlerin geri çekilmesinin başlamasına yol açtığını kaydetti. Konuşmasında, paralı askerlerin geri çekilmesi planının uygulanması gerektiğine dikkat çeken Macron, Türkiye ve Rusya'nın "Libya'nın ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden" paralı askerlerini "gecikmeden" Libya'dan geri çekmesi gerektiğini söyledi.
Macron, "Hafter kampında hizmet veren 300 paralı askerin dün geri çekileceğinin duyurulmasıyla ilk adım atılmış oldu. Fakat bu sadece başlangıç. Türkiye ve Rusya, varlığı ülkenin ve tüm bölgenin istikrarını ve güvenliğini tehdit eden paralı askerlerini ve askeri güçlerini de gecikmeden geri çekmelidir" ifadelerini kullandı.
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