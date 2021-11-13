Son dakika: Korkulan oldu! Yeni salgın ilan edildi

Mangala, "2021'in 10. haftasından bu yana Kunda Sağlık Bölgesinde 458 kızamık vakası ve buna bağlı 17 ölüm kaydedildi. Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün yaptığı analizler salgını doğruladı." diye konuştu.