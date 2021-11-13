Son dakika: Korkulan oldu! Yeni salgın ilan edildi
DÜNYA AA
Dünya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ediyor. 2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıktığı iddia edilen hastalık nedeniyle 5 milyondan fazla kişi hayatını kaybetti. Henüz Kovid-19 sona ermemişken bir salgın haberi de Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden geldi. Korkutan yeni gelişmenin ayrıntıları haberimizde...
Maniema Valisi Affani Idrissa Mangala, basına yaptığı açıklamada, bu yıl içinde 450'den fazla kızamık vakasının görüldüğünü ifade etti.
Mangala, "2021'in 10. haftasından bu yana Kunda Sağlık Bölgesinde 458 kızamık vakası ve buna bağlı 17 ölüm kaydedildi. Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsünün yaptığı analizler salgını doğruladı." diye konuştu.
Maniema vilayetinde kızamık salgını ilan ettiklerini belirten Magala, ulusal ve uluslararası sağlık kuruluşlarının desteğine ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
Kızamık salgınının ülkede süren hemşire grevi sırasında ortaya çıkması endişelere yol açtı.
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