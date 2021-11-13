13 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar

Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.11.2021 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021
ABONE OL
Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar

Meksika'da iki kadın organize suç grubu tarafından bir aracın bagajında yakılarak öldürülürken, kartel mensubu olduğu iddia eden zanlılar güvenlik güçleri tarafından aranıyor. İşte olay yerinden kan donduran fotoğraflar...

Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı.

Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi.

Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar

Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi.

Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.

Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar

Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı.

Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin adını kullandığı görüldü.

Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar

Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.

Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA