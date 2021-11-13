Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar

Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.



Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti.