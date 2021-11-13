Meksika’da tüyler ürperten cinayet! Aracın bagajında 2 kadını yaktılar
Meksika'da iki kadın organize suç grubu tarafından bir aracın bagajında yakılarak öldürülürken, kartel mensubu olduğu iddia eden zanlılar güvenlik güçleri tarafından aranıyor. İşte olay yerinden kan donduran fotoğraflar...
Meksika'nın Guanajuato eyaletine bağlı Celaya şehri kan donduran kadın cinayetiyle sarsıldı.
Kartel mensubu olduğu iddia edilen bir grup silahlı saldırgan, 2 kadını siyah bir aracın bagajına kilitledi.
Saldırganlar daha sonra benzin dökerek aracı ateşe verdi.
Çevredeki kişiler yanan aracı fark ederek durumu acil yardım ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü ve bagajı açtıklarında kısmen kömürleşmiş 2 kadının cansız bedenine ulaştı.
Aracı ateşe verdikten sonra kaçan silahlı kişiler tarafından olay yerine tehdit içerikli bir de not bırakıldı.
Suçluların yazdıkları notta Jalisco Yeni Jenerasyon Karteli'nin adını kullandığı görüldü.
Guanajuato eyaleti başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Ulusal Muhafızlar olaydan hemen sonra şehirde zanlıları aramaya başladı ancak zanlılar henüz yakalanamadı.
Guanajuato Eyaleti Valisi Diego Sinhue Rodriguez olayın ardından yaptığı açıklamada, bölgede son günlerde şiddetin arttığını vurgularken, güvenlik için helikopter uçuşlarının ve polis devriyelerinin artırıldığını belirtti.
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