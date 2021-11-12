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Metal dedektör ile dünyanın en büyük hazinesini buldu! Yüzde 95'i altın

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Metal dedektör ile dünyanın en büyük hazinesini buldu! Yüzde 95’i altın

İngiltere'deki West Norfolk bölgesinde amatör olarak definecilikle uğraşan bir kişi, şimdiye dek ülkenin keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesini buldu.

Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren amatör defineci şu ana kadar tespit edilen en büyük hazinelerden birine ulaştı. İngiltere'nin başkenti Londra'daki British Museum yetkilileri, West Norfolk'ta hazine bulunduğunu doğruladı.

Metal dedektör ile dünyanın en büyük hazinesini buldu! Yüzde 95’i altın

Metal detektörü kullanan bir kişi, şimdiye dek keşfedilmiş en büyük Anglosakson sikke hazinesini gün yüzüne çıkardı. Toplamda 131 altın sikke ve 4 altın nesneden oluşan hazine, definecinin yardımlarıyla 6 yıl içinde tamamlandı.

Metal dedektör ile dünyanın en büyük hazinesini buldu! Yüzde 95’i altın

YÜZDE 95 ALTIN

2016 ve 2020 arasında detektörüyle hazinenin büyük kısmını ortaya çıkaran amatör defineci, isminin açıklanmasını istemedi ve parçaları British Museum'a teslim etti. Sikkelerin yüzde 85 ila 95 oranında altın içerdiği ifade edildi.

Metal dedektör ile dünyanın en büyük hazinesini buldu! Yüzde 95’i altın

MS. 600 civarında, henüz bilinmeyen sebeplerle gömüldüğü anlaşılan hazine, İngiltere'deki West Norfolk bölgesinde çıkarıldı. Ancak buluntuların tam yeri güvenlik gerekçeleriyle açıklanmadı.

Metal dedektör ile dünyanın en büyük hazinesini buldu! Yüzde 95’i altın

Ülkedeki Hazine Yasası'na göre, İngiltere ve Galler'de keşfedilen her eser, keşfedildiği tarihten itibaren 14 gün içinde yetkililere bildirilmelidir.

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