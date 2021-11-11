Son dakika: COVID-19 günlük yeni vaka sayısında rekor artış! AB ülkesinde alarma geçiren gelişme

Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 arttı.

Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.