Son dakika: COVID-19 günlük yeni vaka sayısında rekor artış! AB ülkesinde alarma geçiren gelişme
DÜNYA AA
Günlük yeni vaka sayısında rekor yükseliş! Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden Hollanda'da son 24 saatte 16 bin 364 kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) tanısı konuldu. Bu rakam salgının başlagıncından bu yana ülkedeki en yüksek sayı... Öte yandan ülke genelinde kaldırılan maske takma yasağı geri getirildi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Hollanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yaptığı açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 16 bin 364 arttı.
Bu, salgının başlangıcından bu yana ülkede açıklanan en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Ülkedeki hastanelerde tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısı son 24 saatte 1699'a ulaşırken, yoğun bakımdaki hasta sayısının 330 olduğu ve 26 kişinin yaşamanı yitirdiği belirtildi.
MASKE KURALI GERİ GETİRİLDİ
Hükümet, 2 Kasım'da Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiğini ve Kovid-19 kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.
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