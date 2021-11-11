Son dakika: İspanya geçen yıl tarihindeki en yüksek intihar sayısını kaydetti

İspanya İntiharı Önleme Vakfının yayımladığı rapora göre, 2020'de, bir yıl öncesine göre yüzde 7,4'lük artışla 3 bin 941 kişi intihar etti.

İspanya İstatistik Enstitüsünün yıllık ölüm kayıtlarına göre hazırlanan raporda, ülkede geçen yıl günde ortalama 11 kişinin intihar ettiği ve bunların yüzde 74'ünün (2930) erkek, yüzde 26'sının da (1011) kadın olduğu belirtildi.