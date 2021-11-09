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Son dakika: İngiltere'den Covid-19 aşısı Sinovac ile ilgili yeni karar

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 09.11.2021 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021
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Son dakika: İngiltere’den Covid-19 aşısı Sinovac ile ilgili yeni karar

Son dakika haberi: İngiltere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretilen Sinovaci Sinopharm ile DSÖ'nün geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı verdiği Hindistan'ın ürettiği Covaxin aşılarıyla ilgili yeni kararını duyurdu. 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlın ayrıntıları haberimizde... Öte yandan Sinovac aşısı ülkemizde kullanılmaya devam edililyor.

SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni listenin 22 Kasım saat 04.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Böylece Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar, İngiltere'ye seyahat edebilecek.

Daha önce Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen'ın aşılarını onaylayan İngiltere'nin seyahat kurallarına göre, onaylı aşılardan biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası bulunanlar, yolculuk öncesi Kovid-19 testi yaptırmak veya vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyor. Bu kişiler, sadece İngiltere'ye vardıktan 2 gün sonra hızlı antijen testi yaptırıyor.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu adımın seyahat sektörü ve şirketler için faydalarına işaret ederken, aileleri ve arkadaşları da yeniden bir araya getireceğini belirtti.

İngiltere, ekim ayında Türkiye dahil 37 ülkenin aşı sertifikalarını tanımış ancak onaylı aşı listesinde Sinovac bulunmadığı için sadece Pfizer-BioNTech aşısı olanlara seyahatlerde kolaylık sağlanmıştı.

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