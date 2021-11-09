Son dakika: İngiltere'den Covid-19 aşısı Sinovac ile ilgili yeni karar
Son dakika haberi: İngiltere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üretilen Sinovaci Sinopharm ile DSÖ'nün geçtiğimiz günlerde acil kullanım onayı verdiği Hindistan'ın ürettiği Covaxin aşılarıyla ilgili yeni kararını duyurdu. 22 Kasım 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak kararlın ayrıntıları haberimizde... Öte yandan Sinovac aşısı ülkemizde kullanılmaya devam edililyor.
SON DAKİKA HABERİ: İngiltere Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni listenin 22 Kasım saat 04.00'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.
Böylece Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar, İngiltere'ye seyahat edebilecek.
Daha önce Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen'ın aşılarını onaylayan İngiltere'nin seyahat kurallarına göre, onaylı aşılardan biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası bulunanlar, yolculuk öncesi Kovid-19 testi yaptırmak veya vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyor. Bu kişiler, sadece İngiltere'ye vardıktan 2 gün sonra hızlı antijen testi yaptırıyor.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu adımın seyahat sektörü ve şirketler için faydalarına işaret ederken, aileleri ve arkadaşları da yeniden bir araya getireceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım en anlamlı, uzun, kısa ve duygusal mesajlar! 2,3,4,5 kıtalık 10 Kasım Atatürk'ü anma günü şiirleri...
- 10 Kasım en güzel Atatürk resimleri! 10 Kasım farklı, değişik, en yeni yazılı Atatürk fotoğrafları!
- Asgari ücret için son tahmin! Minimum 3.800 TL olabilir! Yüzde 35-40 arasında zam...
- Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba Inu coin düşer mi, yükselir mi? Bitcoin hamlesi geldi...
- MEB 5 bin 872 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- Emekliye karşılıksız 2000 TL ödeme! Artık 3 yıl şartı bulunmuyor! Emekliye ek gelir fırsatı sağlıyor...
- Bekçi alımı son dakika açıklaması geldi mi, var mı? Jandarma bekçi alımı ne zaman, hangi illerde yapılacak?
- EDHO yeni sezon olacak mı, var mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon yayınlanacak mı? İşte beklenen açıklama...
- AÖF sınav yerleri açıklandı mı, belli mi? Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanır?
- 9 gün tatil ne zaman? Ara tatil ne zaman, ayın kaçında başlıyor? MEB ara tatil takvimi belli oldu
- Erken maaş, annelere indirim, haklı fesih imkanı! Bebeği olan 8.904 lira! Erken emeklilik için dikkat çeken detay!
- EDHO hangi kanalda yayınlanıyor? 2021 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. bölüm ne zaman, saat kaçta?