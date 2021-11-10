Son dakika: Çin’den Kovid-19’a karşı ilaç müjdesi! Acil kullanım onayı için başvuru yapıldı

VİRÜSÜ ÖNLEME AMAÇLI KULLANILABİLİR

Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi Hong Ci, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de yarattığı hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.