Son dakika: Çin'den Kovid-19'a karşı ilaç müjdesi! Acil kullanım onayı için başvuru yapıldı
Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen bazı ilaç ve tedavilerin klinik denemelerinde tüm varyantlara karşı umut vadeden sonuçlar alındığı bildirildi. Öte yandan Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi ilacın acil kullanım onayı için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvuru yaptı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
China Daily gazetesinde yer alan habere göre, Pekin Genom Bilimi İleri Yenilik Merkezi Direktörü Sunnıy Şie, Kovid-19'un tüm varyantlarına karşı tam etkili bir antikor keşfettiklerini bildirdi
2. KLİNİK DENEMELER BAŞLADI
"DXP-604" adı verilen antikorun laboratuvar çalışmalarında virüsün tüm mutasyonlarına karşı etkili olduğunu vurgulayan Sunnıy, bu antikor kullanılarak üretilen bir ilacın Beijing Ditan Hastanesinde ikinci aşama klinik denemelerine başlandığını belirtti.
Sunnıy, şimdiye dek 14 hasta üzerinde denenen ilacın virüs semptomlarını gidermede başarı gösterdiğini kaydetti.
Öte yandan, Çin ve ABD'de faaliyet gösteren Brii Bionsciences şirketi, "BRII-96" ve "BRII-198" adını verdiği iki antikoru birleştiren ilacın acil kullanımına onay verilmesi için ABD İlaç ve Gıda İdaresine başvurdu.
ÖLÜM ORANINI YÜZDE 78 AZALTIYOR
Şirket, Tsinghua Üniversitesi ve Şıncın Üçüncü Halk Hastanesinin iş birliğiyle geliştirdiği ilaç için yürüttüğü üçüncü aşama klinik denemelerde, ilacın Kovid-19 hastalarında ölüm ve hastanede tedavi oranlarını yüzde 78 oranında azalttığının gözlendiğini bildirdi.
VİRÜSÜ ÖNLEME AMAÇLI KULLANILABİLİR
Şirketin Başkanı ve Üst Yöneticisi Hong Ci, aşılamanın halen virüse karşı en önemli mücadele aracı olduğunu, fakat antikor tedavilerinin de yarattığı hızlı bağışıklık tepkisiyle virüs taşıyan fakat henüz belirti göstermeyen veya virüs taşıyanlarla yakın temasta bulunan kişilerde önleyici tedavi amacıyla kullanılabileceğini vurguladı.
Çin'de Kovid-19'a karşı onaylanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor.
Böylece Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Malezya ve Hindistan gibi ülkelerde Sinovac, Sinopharm ve Covaxin aşılarını olanlar, İngiltere'ye seyahat edebilecek.
Daha önce Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZeneca, Moderna ve Janssen'ın aşılarını onaylayan İngiltere'nin seyahat kurallarına göre, onaylı aşılardan biriyle tam aşılanan ve aşı sertifikası bulunanlar, yolculuk öncesi Kovid-19 testi yaptırmak veya vardıktan sonra karantinaya girmek zorunda kalmıyor. Bu kişiler, sadece İngiltere'ye vardıktan 2 gün sonra hızlı antijen testi yaptırıyor.
Sağlık Bakanı Sajid Javid, bu adımın seyahat sektörü ve şirketler için faydalarına işaret ederken, aileleri ve arkadaşları da yeniden bir araya getireceğini belirtti.
İngiltere, ekim ayında Türkiye dahil 37 ülkenin aşı sertifikalarını tanımış ancak onaylı aşı listesinde Sinovac bulunmadığı için sadece Pfizer-BioNTech aşısı olanlara seyahatlerde kolaylık sağlanmıştı.
TÜRKİYE'DE AKTİF VAKA SAYISI 450 BİNİN ÜZERİNDE
Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs verilerini içeren tabloyu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 560 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 662 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA'DAN İZOLASYON UYARISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında; "Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı." ifadelerini kullandı.
Aktif vaka sayımız yaklaşık 450.126. Testi pozitif çıkmış kişilerin, şikayetleri ne düzeyde olursa olsun, hastalığın yayılmasına izin vermemek için izolasyon koşullarına kesinlikle uymaları gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Salgınla mücadelede başarı ortak sorumluluğa bağlı. pic.twitter.com/4Mp5r4QCKS— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 9, 2021
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