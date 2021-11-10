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Endonezya'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021
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Endonezya’da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Papua eyaletinde yer alan Nabire’nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Japonya'daki 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir depremde Endonezya'da meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Endonezya'nın Papua eyaletinde yer alan Nabire'nin 184 kilometre güneybatısında 5.9 büyüklüğünden deprem meydana geldiği aktarıldı.

USGS, depremin 2 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti.

Depremin ardından can ve mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı ise yapılmadı.

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