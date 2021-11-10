Son dakika: 6,6 büyüklüğünde deprem! Japonya'da tsunami uyarısı yapıldı! SON DEPREMLER LİSTESİ
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Japonya’nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. İşte detaylar...
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi Japonya'nın Ryukyu Adaları'nın güneydoğusunda 6.6 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı belirtildi.
JMA, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin "tsunami" uyarısında bulundu.
2011'İ HATIRLATTI
7.3'lük sarsıntı, akıllara 11 Mart 2011'deki 9 büyüklüğündeki depremi ve ardından 20 bin kişinin ölümüne neden olan tsunamiyi getirdi.
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