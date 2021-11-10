Son dakika: 6,6 büyüklüğünde deprem! Japonya’da tsunami uyarısı yapıldı! SON DEPREMLER LİSTESİ

JMA, 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından, depremin "tsunami" uyarısında bulundu.

2011'İ HATIRLATTI

7.3'lük sarsıntı, akıllara 11 Mart 2011'deki 9 büyüklüğündeki depremi ve ardından 20 bin kişinin ölümüne neden olan tsunamiyi getirdi.