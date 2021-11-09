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Birleşmiş Milletler personellerine şok! En az 9 kişi gözaltına alındı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Birleşmiş Milletler personellerine şok! En az 9 kişi gözaltına alındı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, Etiyopya’da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü basına verdiği demeçte, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da en az 9 BM personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin gözaltına alındığını açıkladı.

Sözcü, BM güvenlik yetkililerinin gözaltına alınan personeli ziyaret ettiğini ve BM'nin Etiyopya Dışişleri Bakanlığı'ndan söz konusu personeli derhal serbest bırakmasının istendiğini aktardı.

Etiyopya hükümeti, olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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