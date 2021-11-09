Son dakika: Kovid-19'dan sonra Avrupa'da yeni salgın tehlikesi! İlk hamle İngiltere'den geldi
DÜNYA ahaber.com.tr
Dünya henüz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınıyla mücadelesinin sürdürürken kuş gribi kabusu yeniden hortladı. Özellikle Avrupa'nın birçok ülkesinde H5N1 kaynaklı vakalar ortaya çıkmaya başladı. Salgının, İngiltere'nin ülke çapında 'Kuş Gribi Önleme Bölgesi' ilan etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra ortaya çıkması dikkat çekti. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
Avrupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını bitmeden şimdi de kuş gribine karşı alarm durumuna geçti.
İngiltere'de kümes hayvanlarının bulunduğu bir birimde yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi salgını kayıtlara geçti. İngiltere Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı vakaları doğrularken tesislerdeki hayvanların itlaf edileceği belirtildi.
Salgın, İngiltere'nin ülke çapında 'Kuş Gribi Önleme Bölgesi' ilan etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi.
Ülkede çiftliklere ve kuş bakıcılarına biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırmaları talimatı verildi.
POLONYA'DA DA BENZER TABLO
Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Polonya'nın kümes hayvanı çiftliklerinde çok sayıda yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını bildirdiğini duyurdu.
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