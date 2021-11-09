Son dakika: Kovid-19’dan sonra Avrupa’da yeni salgın tehlikesi! İlk hamle İngiltere’den geldi

Ülkenin doğu kesiminde dördü hindi çiftliklerinde ve biri tavuk çiftliğinde olmak üzere 5 vaka kaydedildi. Vakalardan bir diğeri ise ülkenin batısındaki hindi ve kaz çiftliğinde kayıtlara geçti.

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