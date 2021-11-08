Çin ABD için hazırlanıyor! Çölün ortasında akılalmaz olay

Bağımsız ABD Deniz Enstitüsü web sitesinde yer alan bir haberde ise bu gemilerin maketlerinin Çin Ordusu tarafından geliştirilen yeni hedef hazırlıklarının bir parçası olabileceği ifade edildi.

ABD VE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK EDEN ARTIYOR?

ABD ve Çin orduları arasında son dönemde özellikte Tayvan sorunu yüzünden gerginlikler yaşanıyor.