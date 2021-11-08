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Çin ABD için hazırlanıyor! Çölün ortasında akılalmaz olay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2021
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Çin ABD için hazırlanıyor! Çölün ortasında akılalmaz olay

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından kaydedilen uydu görüntüleri, Çin’in ülkenin güneybatısındaki bir çölde, Amerikan donanmasının uçak gemisi ile destroyerinin maketini inşa ettiğini ortaya koydu.

Merkezi Colarado'da bulunan uydu verileri dağıtan Maxar teknoloji şirketi tarafından çekilen görüntülerde bir ABD uçak gemisi ve bir demiryolu rayında oturan en az bir destroyerin maketi açık bir şekilde görülüyor.

Maketlerin ABD ve Çin arasında gerilimin artması sonucu denizde yaşanacak olası bir çatışmaya hazırlık için kullanılmasının planlandığı tahmin ediliyor.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre, Maxar şirketi, bu görüntülerin uydu üzerinden ülkenin kuzey doğusunda yer alan Sincan bölgesindeki Taklamakan çölünden çekildiğini duyurdu.

Bağımsız ABD Deniz Enstitüsü web sitesinde yer alan bir haberde ise bu gemilerin maketlerinin Çin Ordusu tarafından geliştirilen yeni hedef hazırlıklarının bir parçası olabileceği ifade edildi.

ABD VE ÇİN ARASINDA GERGİNLİK EDEN ARTIYOR?
ABD ve Çin orduları arasında son dönemde özellikte Tayvan sorunu yüzünden gerginlikler yaşanıyor.

Son olarak ABD ordusu özel birliklerinin Tayvan ordusunu eğittiği yolundaki haberler Çin'in sert tepkisine yol açmıştı. Çin, çok sayıda savaş uçağıyla Tayvan hava sahasında uzun süreli ihlalde bulunmuştu.

İki ülke donanması arasında ayrıca Çin Denizi'nde kıta sahanlığı sorunları yüzünden gerginlik yaşanıyor. ABD, son dönemde Çin'in özellikle nükleer silahlanmaya hız verdiği eleştirisinde bulunuyor.



ABD ordusuna göre, yoğun nükleer silahlanma içerisinde olan Çin, yakında Rusya'yı geride bırakarak ABD açısından en büyük nükleer tehdit haline gelecek.

Washington bu bağlamda Pasifik ülkeleri ile geleneksel ittifaklarını son dönemde güçlendirme çabası içerisinde.

Düşünce kuruluşlarının uydu görüntülerine dayanan raporları, Çin'in nükleer füzeler için yüzlerce yeni silo inşa ettiğini gösteriyor. Washington ayrıca, Pekin'i nükleer silah müzakerelerine yanaşmamakla suçluyor.

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