Aday olacak mı? Eski ABD Başkanı Trump'tan flaş açıklama
Son dakika haberleri... Trump'tan ABD Başkanlığı için açıklama geldi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olup olmayacağını açıklamak için 2022'nin kasım ayındaki Kongre ara seçimlerine kadar bekleyebileceğini açıkladı.
Başkanlık yarışına girmeyi düşünmesinin, kesin bu yarışa gireceği anlamına gelmediğini belirten Trump, "Birçok kişi hala benim kararımı bekliyor." yorumunda bulundu.
Virginia ve New Jersey eyaletlerinde 2 Kasım Salı günü yapılan valilik seçimlerinde Cumhuriyetçi adayların gösterdiği yüksek performans, 2022'de Demokratların Kongredeki çoğunluğu kaybetmesinin habercisi olarak yorumlanmıştı.
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