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Çin bugüne kadar ihraç ettiği en büyük savaş gemisi PNS Tughril'i Pakistan'a teslim etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 08.11.2021 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021
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Çin bugüne kadar ihraç ettiği en büyük savaş gemisi PNS Tughril’i Pakistan’a teslim etti

Çin, "PNS Tughril" fırkateynini Pakistan'a teslim etti. Çin Devlet Gemi Yapımı Anonim Şirketi (CSSC) yaptığı açıklamada, fırkateynin Çin'in şimdiye ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş teknolojiye sahip savaş gemisi olduğunu bildirdi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Devlet Gemi Yapımı Anonim Şirketi (CSSC) tarafından üretilen PNS Tughril fırkateyni, Şanghay'da düzenlenen törenle Pakistan donanmasına teslim edildi.

ÇİN'DEN TARİHİ ADIM

CSSC, yaptığı açıklamada, fırkateynin Çin'in şimdiye ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş teknolojiye sahip savaş gemisi olduğunu bildirdi.

Pakistan donanmasından yapılan açıklamada da "054A/P" tipi fırkateynin geniş elektronik istihbarat kabiliyetinin yanı sıra yüzeyden yüzeye, yüzeyden havaya ve denizaltı ateş gücüne sahip ileri teknoloji harp platformu olduğu belirtildi.

ÇİN-PAKİSTAN YAKINLAŞMASI

Pakistan'ın Pekin Büyükelçisi Muin'ül Hak, gemi teslimatının iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açtığını, firkateynin Pakistan donanmasının denizden gelen tehditlere karşı koymasına ve Hint Okyanusu'nda barış, istikrar ve güç dengesini sürdürmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

Çin'in, Pakistan donanması için "054" tipi 3 fırkateyn daha yapacağı kaydedildi.


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