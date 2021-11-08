Çin bugüne kadar ihraç ettiği en büyük savaş gemisi PNS Tughril’i Pakistan’a teslim etti

ÇİN'DEN TARİHİ ADIM

CSSC, yaptığı açıklamada, fırkateynin Çin'in şimdiye ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş teknolojiye sahip savaş gemisi olduğunu bildirdi.

Pakistan donanmasından yapılan açıklamada da "054A/P" tipi fırkateynin geniş elektronik istihbarat kabiliyetinin yanı sıra yüzeyden yüzeye, yüzeyden havaya ve denizaltı ateş gücüne sahip ileri teknoloji harp platformu olduğu belirtildi.