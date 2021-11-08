Son dakika: İsrail’den Suriye’ye saldırı

Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz, Beyrut'un kuzeyinden gelen düşman füzelerinin çoğunu düşürdü." ifadesine yer verildi.

Humus ve Tartus'ta rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplar ve Lübnan Hizbullahı'na ait askeri noktalar bulunuyor.

Bu arada İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.