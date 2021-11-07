Kim Jong-Un herkese talimat verdi! Kuzey Kore’de kan donduran uyarı: Halk açlıktan ölecek

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE

Kuzey Kore'nin gıda tedarikini tehdit eden önemli bir etken daha var. Ülke, ABD istihbarat ajansları tarafından iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız 11 ülkeden biri olarak listelendi ve gıda üretimi yapabileceği sınırlı sayıda alanının tehlikede olduğu söylendi.

Stratejik Risk Konseyi üyesi Catherine Dill, "Kuzey Kore şiddetli yağmur ve seller gibi doğal afetlere karşı savunmasız bir durumda olduğu için pirinç ve mısır tarımında ciddi sorunlar yaşanabilir" diyor.