07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'da yük treni çarptığı aracı 50 metre sürükledi

Son dakika: Rusya'da yük treni çarptığı aracı 50 metre sürükledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
ABONE OL

Son dakika | Rusya'da seyir halindeki yük treni, hemzemin geçitteki araca çarparak metrelerce sürükledi. Tren çarptığı aracı yaklaşık 50 metre sürüklemesinin ardından güçlükle durabildi.

Rusya'nın Habarovsk kentinde bir yük treni, hemzemin geçitteki uyarıları dikkate almayarak karşıya geçmeye çalışan araca çarptı.

Tren çarptığı aracı yaklaşık 50 metre sürüklemesinin ardından güçlükle durabildi.

Kazayı gören diğer sürücüler ambulans ve itfaiyeye haber verirken, aracın sürüklendiği anları ise anbean kayıt altına aldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin araçtaki sürücüyü çıkardığı aktarılarak, sürücünün kazayı hafif yaralı olarak atlattığı bildirildi.

Kaza nedeniyle bölgedeki tren seferlerinde aksama yaşanırken, aracın raylardan kaldırılmasının ardından seferlerin normale döndüğü ifade edildi.

Yük treni aracı 50 metre sürükledi YÜK TRENİ ARACI 50 METRE SÜRÜKLEDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA