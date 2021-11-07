Rus çeteden şoke eden tehdit! Kraliyet ailesinin bilgileri çalınmıştı
Rus siber korsanlar dünya genelinde birçok ünlü ismi hackledi. Aralarında Donald Trump, Oprah Winfrey, David Beckham, Tom Hanks gibi isimlerin bulunduğu ünlülerin kişisel bilgilerini çalındı. Rus hackerlar tarafından yapılan son açıklamadaki şok tehdit dünyayı şaşkına çevirdi.
Donald Trump, Oprah Winfrey ve David Beckham da dahil olmak üzere Graff'ın müşterileriyle ilgili kişisel ayrıntılar, Katar, BAE ve Suudi Arabistan'daki güçlü kişilerinkiler de dahil 'karanlık internette' yayınlandı.
Geçen hafta Mail online Sunday, Conti'nin Londra merkezli yüksek sosyete kuyumcuları Graff'tan müşteri listeleri, faturalar, makbuzlar ve kredi notları dahil olmak üzere büyük miktarda malzeme çaldığını ortaya çıkardı.
Bunlar arasında üç yıl önce Suudi rejimini eleştiren gazeteci Cemal Kaşıkçı suikastının emrini verdiğinden şüphelenilen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Salman da vardı.
KRALİYET AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİLER
Graff'ın zengin ve ünlü müşterileri hakkında gizli bilgileri çalan siber hackerlar, Ortadoğu'daki kraliyet ailelerinden özür diledi. Cesur 'sanal soygunu' gerçekleştiren Rus merkezli bir çete olan Conti, geçen hafta sonu The Mail on Sunday'in hırsızlığı ortaya çıkarmasından sonra Graff'tan çalınan 69 bin belgeyi aceleyle kaldırdı.
Basın açıklamasında Conti, 'Suudi Arabistan, BAE ve Katar ailelerinin üyelerine ilişkin her türlü bilginin herhangi bir ifşa ve inceleme yapılmadan silineceğini' taahhüt etti: "Ekibimiz, Ekselansları Prens Muhammed bin Salman'dan ve yayında isimleri geçen Kraliyet Ailelerinin diğer üyelerinden, herhangi bir rahatsızlıktan dolayı özür diler'.
Bilgisayar korsanları, toplam içeriğin yüzde birine denk gelen 69 bin belgenin sızdırıldığını ve çalınan bilgilerin hiçbirinin 'açık artırmalarda satılmadığını' açıkladı.
ABD VE AB VATANDAŞLARINI HEDEF ALACAK
Kurbanlarına şantaj yaparak milyonlar kazandığı düşünülen Conti, daha katı bir veri inceleme süreci uygulama sözü verdi ancak daha fazla bilgi çalacaklarını ve yalnızca ABD ve AB vatandaşlarına odaklanacakları tehdidini savurdu.
Ancak küresel siber güvenlik firması Emsisoft'tan Brett Callow, açıklamanın dikkat dağıtma çabası olabileceğini söyledi. Callow, "Bu sözlerin hiçbir anlamı olmayabilir ya da kafaları karıştırmaya yönelik bir girişim olabilir. Bazı analistler, özrün Rus hükümetinin baskısının sonucu olduğunu varsayıyor."
Müşterilerin verilerini güvende tutmayan şirketlere büyük para cezaları verebilen Bilgi Komisyonu Ofisi, Scotland Yard ile birlikte soruşturma yürütüyor.
Conti'nin ilk sızıntısında Formula 1'in varisi Tamara Ecclestone ve eski futbolcu Frank Lampard da dahil olmak üzere yaklaşık 600 İngiliz müşteri yer aldı. Bir Graff sözcüsü şunları söyledi:
"Etkilenen müşterileri gelişmelerden haberdar ederken kolluk kuvvetleri ve ICO ile çalışıyoruz. Müşterilerimiz bizim önceliğimizdir. Mahremiyetlerinin korunmasını son derece ciddiye alıyoruz."
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