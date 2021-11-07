Rus çeteden şoke eden tehdit! Kraliyet ailesinin bilgileri çalınmıştı

Conti'nin ilk sızıntısında Formula 1'in varisi Tamara Ecclestone ve eski futbolcu Frank Lampard da dahil olmak üzere yaklaşık 600 İngiliz müşteri yer aldı. Bir Graff sözcüsü şunları söyledi:

"Etkilenen müşterileri gelişmelerden haberdar ederken kolluk kuvvetleri ve ICO ile çalışıyoruz. Müşterilerimiz bizim önceliğimizdir. Mahremiyetlerinin korunmasını son derece ciddiye alıyoruz."