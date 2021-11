Rus çeteden şoke eden tehdit! Kraliyet ailesinin bilgileri çalınmıştı

KRALİYET AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Graff'ın zengin ve ünlü müşterileri hakkında gizli bilgileri çalan siber hackerlar, Ortadoğu'daki kraliyet ailelerinden özür diledi. Cesur 'sanal soygunu' gerçekleştiren Rus merkezli bir çete olan Conti, geçen hafta sonu The Mail on Sunday'in hırsızlığı ortaya çıkarmasından sonra Graff'tan çalınan 69 bin belgeyi aceleyle kaldırdı.