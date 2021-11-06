Rus ajanı Berlin’de ölü bulundu

Almanya'da, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde 19 Ekim'de bir Rus diplomatın ölü bulunduğu iddia edildi. Spiegel dergisinin haberinde, Berlin polisinin, 19 Ekim günü saat 07.20'de Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önündeki yaya kaldırımında bir ceset bulduğu belirtildi.

Haberde Behren Caddesi'ndeki elçilik binasının üst katından düştüğü sanılan 35 yaşındaki diplomatın, 2019'dan beri büyükelçilikte ikinci katip olarak akredite olduğu kaydedildi. Rus Büyükelçiliği'nin diplomatın cesedinde otopsi yapılmasına izin vermediği belirtilen haberde, ölen kişi diplomatik statüye sahip olduğu için Alman savcılığının ölümle ilgili soruşturma yapamadığı ifade edildi.

Haberde, diplomatın cesedinin Rusya'ya götürüldüğü bilgisi paylaşılarak, Rus Büyükelçiliği'nin de olay hakkında "trajik bir kazadan" söz ettiği ve "etik sebeplerle" yorum yapmadığı kaydedildi. Geçen ağustos ayında İngiltere'nin Berlin'deki büyükelçiliğinin bir çalışanı, Rusya adına ajanlık yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.