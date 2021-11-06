Son dakika: ABD'de Yale Üniversitesi'nde bomba alarmı
Son dakika haberi... ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde yer alan Yale Üniversitesi kampüsünde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri, kampüsteki birçok binayı tahliye etti.
SON DAKİKA HABERİ | ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde yer alan Yale Üniversitesi kampüsüne yönelik bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.
Bomba ihbarının ardından polis ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.
Acil servis ekipleri ise kampüs çevresinde yer alan High Caddesi ile Chapel Caddesi'nin kesiştiği bölgeye yerleşti.
Polis, üniversitenin "Eski Kampüs" adlı kampüsünde yer alan Üniversite Tiyatrosu, Johnathan Edwards binası, Yale Sanat Galerisi, Vanderbilt Salonu, Welch Salonu ve Grace Hopper binası dahil olmak üzere birçok binayı tahliye etti.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
- Engelli öğretmen ataması 2021 ön başvuru ne zaman? Engelli öğretmen ataması başvuru şartları, kontenjanlar açıklandı mı?
- GSB mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB temizlik personeli, güvenlik görevlisi sınav tarihleri açıklandı mı?
- TDK sözlüklerine girmiş hangi adda bir yürüyüş şekli yoktur?
- Hangisi kemirgenlerdendir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Emekliye baharı getirecek! Aylıklar ve ikramiyeler yüzde 20-25 civarında artış! Kabul edildiği anda...
- Hatay ne zaman alındı? Hatay anavatana hangi tarihte katıldı? İşte tarihçesi...
- Şartları yerine getirene 31 bin TL karşılıksız verilecek! İsteyen herkes başvurabiliyor! Devlet imdada yetişti...
- Meteoroloji son dakika uyarmıştı: İstanbul sis ne zaman bitecek, kalkacak? İstanbullar dikkat...
- Aziz dizisi Efnan kimdir, gerçek adı ne? Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Instagram hesabı...
- Jandarma bekçi alımı kritik takvim... Bekçi alımı 2021 ne zaman yapılacak? Bu yıl bekçi alımı yapılacak mı? İllerin listesi...
- 5 Kasım Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? Büyük ödülün sahibi...