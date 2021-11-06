Son dakika: ABD’de Yale Üniversitesi’nde bomba alarmı

Ayrıca polis, Eski Kampüs ve High Caddesi ile George Caddesi'nin kesiştiği bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede yer alan birden fazla binaya bomba yerleştirildiğine dair 8 ihbar aldıkları kaydedildi.





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