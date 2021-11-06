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Son dakika: ABD'de Yale Üniversitesi'nde bomba alarmı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Son dakika: ABD’de Yale Üniversitesi’nde bomba alarmı

Son dakika haberi... ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde yer alan Yale Üniversitesi kampüsünde bomba ihbarı üzerine polis ekipleri, kampüsteki birçok binayı tahliye etti.

SON DAKİKA HABERİ | ABD'nin Connecticut eyaletindeki New Haven kentinde yer alan Yale Üniversitesi kampüsüne yönelik bomba ihbarı yetkilileri harekete geçirdi.

Bomba ihbarının ardından polis ve ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na bağlı ekipler olay yerine sevk edildi.

Acil servis ekipleri ise kampüs çevresinde yer alan High Caddesi ile Chapel Caddesi'nin kesiştiği bölgeye yerleşti.

Polis, üniversitenin "Eski Kampüs" adlı kampüsünde yer alan Üniversite Tiyatrosu, Johnathan Edwards binası, Yale Sanat Galerisi, Vanderbilt Salonu, Welch Salonu ve Grace Hopper binası dahil olmak üzere birçok binayı tahliye etti.

Ayrıca polis, Eski Kampüs ve High Caddesi ile George Caddesi'nin kesiştiği bölgeyi yaya ve araç trafiğine kapatırken, polis tarafından yapılan açıklamada, bölgede yer alan birden fazla binaya bomba yerleştirildiğine dair 8 ihbar aldıkları kaydedildi.

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