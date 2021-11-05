Brezilya’da kan donduran olay! Arılardan kaçarken piranalara yem oldu

Olay Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti Brasilandia de Minas kırsalında gerçekleşti. 30 yaşındaki genç adam, arkadaşlarıyla gölün kıyısında balık tutarken bir anda arıların hedefi oldu.

Üç arkadaş can havliyle piranaların olduğu suya atladı fakat içlerinden biri çıkamadı ve boğuldu.