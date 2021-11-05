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Brezilya’da kan donduran olay! Arılardan kaçarken piranalara yem oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Brezilya’da kan donduran olay! Arılardan kaçarken piranalara yem oldu

Kan donduran olay cumartesi günü Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde meydana geldi. 30 yaşındaki ismi açıklanmayan genç adam, arkadaşları ile birlikte balık tuttuğu esnada arıların saldırısından kurtulabilmek için suya atladı fakat piranaların yemi oldu. Yüzü dahil vücudunun pek çok bölgesi parçalanan adamın cesedi, kıyıdan 3 metre uzaklıkta bulundu.

Olay Brezilya'nın Minas Gerais eyaleti Brasilandia de Minas kırsalında gerçekleşti. 30 yaşındaki genç adam, arkadaşlarıyla gölün kıyısında balık tutarken bir anda arıların hedefi oldu.

Üç arkadaş can havliyle piranaların olduğu suya atladı fakat içlerinden biri çıkamadı ve boğuldu.

PİRANALAR PARAMPARÇA ETTİ

Dalgıçlar, sahil şeridinden hemen hemen 3 metre uzaklıkta genç adamın cesedini buldu.

CESEDİ PARAMPARÇA ETTİ

Jilet gibi keskin dişlere sahip etobur canlılar olarak bilinen piranalar, kısa sürede adamın yüzü dahil kulakları ve vücudunun bazı kısımlarını paramparça etti. Ceset daha sonra aileye teslim edildi.

BOĞULARAK MI SALDIRIDAN MI ÖLDÜ?

Talihsiz adamın boğularak mı yoksa piranaların saldırısı sonucunda mı öldüğünün belirlenmesi için araştırma sürüyor.

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