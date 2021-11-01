Çin'in gizli silahlı hayalet uçak ilk kez görüntülendi! İşte yeni nesil savaş jeti Shenyang FC-31
Çin hükümeti Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyerek savaş jetlerini harekete geçirdi. Çin'in agresif tutumu gizli silahlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Dünyadan gizlenen Shenyang FC-31, nam-ı diğer J-XY veya J-35 ilk kez gökyüzünde görüntülendi. İşte ABD dışında üretilen ilk hayalet uçak olan Shenyang FC-31.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Tayvan, Pazar günü yaptığı açıklamada Ekim ayının son gününde sekiz Çin jetinin daha hava sahasına girdiğini, bunun üzerine savaş uçaklarının havalandığını duyurdu.
Sekiz jetin altısı J-16 savaş uçaklarıydı. Taarruzdan bir gün önce ise, Çin'in yıllardır gizlediği Shenyang FC-31, nam-ı diğer J-XY veya J-35 ilk kez gökyüzünde görüntülendi.
FC-31, ABD dışında üretilen ilk hayalet uçak projesi olma özelliğini taşıyor. Beşinci nesil jet iki motorlu ve ABD'nin ünlü F-35 savaş uçağının kopyası olarak görülüyor.
Uçağın yenilenmiş prototip fotoğrafları, Çin'in sosyal medya ağı Weibo'da Aralık 2019'da paylaşılmış ancak söz konusu görüntülere resmi bir doğrulama gelmemişti. İlk prototipin 2012 yılında uçuşundan bu yana gizemini koruyan Shenyang FC-31'in, gelecekte Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun uçak gemisinden havalanması bekleniyor.
LİMANI YOK ETTİ
Pasifik Okyanusu'nda ABD ve müttefikleriyle kapışan Çin, son olarak Amerikan ordusuna karşı geliştirdiği su altı patlayıcılarını görücüye çıkarmıştı. Yeri gizli tutulan testte su altı patlayıcılarının ateşlenmesiyle bir liman yerle bir oldu.
Çin Komünist Partisi'nin yayın organı Global Times gazetesi, rıhtıma kurulan sensörlerin 'gerçek bir savaşta düşman limanlarına' yönelik saldırıları desteklemek için kullanılacak verileri toplama işlevi gördüğünü kaydediyor.
Global Times, ilk kez bir limanı yok eden teknolojinin bir çatışma durumunda düşman tedarik hatlarını kesmek için tasarlandığını ve ABD uçak gemileri gibi büyük gemileri savunmasız hale getireceğini yazdı.
Gazete, sualtı silahının, ABD'nin Pasifik'teki değişen taktiklerine bir yanıt olduğunu ve Washington'ın saldırılardan kaynaklanan zararı azaltmak için, güçlerini tek bir yerde toplamak yerine daha küçük yerler arasında böldüğünü de savundu.
DENİZ CANAVARI UYDUDAN GÖRÜNDÜ
Yeryüzünün en tehlikeli noktasında ABD uçak gemilerini gölge gibi takip eden Çin'in en büyük sırlarından biri deşifre oldu, uydu görüntüleri silahlanma yarışının yeni adresini apaçık ortaya koydu.
Uzay teknoloji şirketi Maxar Technologies, Çin'in geliştirdiği robot 'Deniz Avcısı' savaş gemisine ev sahipliği yapan çok gizli üssün fotoğraflarını yayınladı. İngiliz medyası, fotoğrafları 'Deniz Canavarı' manşetiyle duyurdu.
Kuzey Kore sınırındaki Liaoning eyaletine bağlı Dalian'daki bir limanda yer alan gizli üste, Çin'in ürettiği yeni ve daha büyük bir insansız deniz aracı (USVs) göze çarpıyordu. Çin'in ilk insansız deniz aracı JARI filosu 2018'de görücüye çıkmıştı. 15 metrelik mini destroyerde denizden havaya füzeler ve hafif torpidolar ateşleyebilen uzaktan kumandalı silahlar vardı.
Yeni model ise öncekine göre en az 10 metre daha büyük ve gelişmiş mühendislik özellikleri var. Fotoğraflarda, üstte aynı uzunlukta bir başka insansız deniz aracı daha görülüyor. Askeri uzmanlar, gizli üsteki insansız deniz araçlarının ABD'nin donanmasının ürettiği 200 milyon dolarlık yeni nesil insansız 'Deniz Avcısı'na benzediğini söylüyor.
Uzmanlar ayrıca, söz konusu üste 2017'de yapımına başlanmış bir başka gizli geminin de bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca, liman zaman zaman Çin Halk Kurtuluş ordusuna ait denizaltılara da ev sahipliği yapıyor.
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