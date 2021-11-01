Çin’in gizli silahlı hayalet uçak ilk kez görüntülendi! İşte yeni nesil savaş jeti Shenyang FC-31

Yeni model ise öncekine göre en az 10 metre daha büyük ve gelişmiş mühendislik özellikleri var. Fotoğraflarda, üstte aynı uzunlukta bir başka insansız deniz aracı daha görülüyor. Askeri uzmanlar, gizli üsteki insansız deniz araçlarının ABD'nin donanmasının ürettiği 200 milyon dolarlık yeni nesil insansız 'Deniz Avcısı'na benzediğini söylüyor.