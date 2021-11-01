Son dakika: ABD Başkanı Biden'dan iklim zirvesinde çarpıcı açıklama: Dönüm noktasındayız
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan'ın sık sık vurguladığı iklim değişikliğiyle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, iklim değişikliğinin halihazırda dünyaya büyük zarar verdiğine dikkati çekerek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız." uyarısında bulundu.
Biden, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğini "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirdi.
Zirveye katılan liderleri, iklim değişikliği ile ilgili sert adımlar atmak için kısıtlı bir zaman olduğu konusunda uyaran Biden, "Açıkça söylemek gerekirse, tarihin gözlerinin üzerimizde olduğu ve önümüzde derin soruların olduğu bir zamanda toplandık. Konu basit. Harekete geçecek miyiz ve gerekeni yapacak mıyız? Önümüzdeki büyük fırsatı kullanacak mıyız, ya da gelecek nesilleri acı çekmeye mahkum mu edeceğiz?" sorularını yöneltti.
"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ DÜNYAYI MAHVEDİYOR"
Glasgow'da yapılan zirvenin, gelecek için daha azimle savaşma konusunda bir ilerlemeye yol açmasını umduğunu vurgulayan Biden, "İklim değişikliği, dünyayı mahvediyor ve insanların yaşamını tehlikeye atıyor. Ülkelere trilyonlarca dolara mal oluyor." ifadesini kullandı.
Biden, iklim değişikliği nedeniyle rekor seviyelerdeki sıcaklık ve kuraklığın orman yangınlarını tetiklediğini, son yılların en büyük fırtınalarının yaşandığını ve bunların hepsinin ABD'yi etkilediğini belirterek, "Şu anda dünya tarihinde bir dönüm noktasındayız. Kendimize yatırım yapma ve adil temiz enerjili bir gelecek inşa etme, bu süreçte de dünyada milyonlarca iyi maaşlı iş olanağı açma imkanımız var." diye konuştu.
BIDEN'DAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE FİNANSMAN MESAJI
Gelişmekte olan ülkelere temiz enerjiye geçiş süreçlerini hızlandırmak için yardım etmek istediklerini dile getiren Biden, "Bunu yapmak, bizim zorunluluğumuz." dedi.
Yönetiminin, ABD'nin gelişmekte olan ülkelere iklim finansmanını 2024'e kadar 4 katına çıkarmak için Kongre ile çalıştıklarını aktaran Biden, "Herkesin görevinin başında olması gerektiği bu çabada, mali seferberlik çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN ÜSTÜNE BASA BASA UYARIYORDU
BM Genel Kurulu'ndaki hitabında ülke için çok önemli bir milat olduğuna inandığı bir müjdeyi ülkeyle ve tüm dünyayla paylaştığını ifade eden Erdoğan, şunları söylemişti:
"Türkiye, 2053 vizyonumuzun ilk ve en kritik hedeflerinden biri olduğuna inandığım yeşil kalkınma devriminin tabii bir sonucu olan iklim değişikliği konusunda yeni ve tarihi bir adım atıyor. Bilindiği gibi ülkemiz 2015 yılında Paris İklim Anlaşması'na muvafakat veren devletler arasında yer alıyordu. Ancak yükümlülüklerle ilgili kısımdaki adaletsizliklere olan itirazımız sebebiyle anlaşmanın Meclisimizdeki onay sürecini başlatmamıştık.
Son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkemize verilen taahhütler ve ulusal katkı beyanımız çerçevesinde önümüzdeki ay Meclisin yeni yasama yılının başlamasıyla bu anlaşmayı onaylama kararı aldık. BM Genel Kurulu'nda duyurduğumuz bu kararımızın ülkemize ve dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kasım ayında Glasgow'da yapılacak İklim Değişikliği Zirvesi'ne kadar onay sürecini tamamlamış olacağız. Bu karar belirlediğimiz takvim çerçevesinde yatırımdan üretime, ihracattan istihdama kadar geniş bir alanda kapsamlı değişikliklere gideceğimiz manasına geliyor. Esasen Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyum için gereken eylem planını hazırlayıp devreye alarak bu konuda zaten önemli bir adım atmıştık. Şimdi bunu Paris İklim Anlaşması ile 2053'e kadar uzanan bir perspektifte orta ve uzun vadeli hedef haline getiriyoruz."
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