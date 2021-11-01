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ABD Başkanı Joe Biden Glasgow'da 30 saniye uyudu! İşte o anlar...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.11.2021 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021
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ABD Başkanı Joe Biden bu sefer de Glasgow'da düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) iklim konferansı sırasında gözlerini uzun süre kapatmasıyla gündeme oturdu. Biden 30 saniye boyunca uyuya kaldı. İşte o anlar...

ABD Biden bu sefer de Glasgow'da düzenlenen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) 30 saniye kadar gözlerini kapalı tuttu.

Biden'ın gözlerini açık tutmak için verdiği mücadele kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Joe Biden konferans sırasında gözlerini açık tutmakta zorlandı.

BIDEN'IN NEYİ VAR?

Sık sık bu tip haberlerle gündeme gelen Biden'ın gözlerini kapatması "Uyuyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Biden 30 saniye uyudu BİDEN 30 SANİYE UYUDU

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