Rusya’dan ABD’ye gözdağı! Onlarca yeni sistem orduya katılacak! En uygun şekilde yanıt vereceğiz

RUS ORDUSUNA SON 4 YILDA 25 ADET S-400 TESLİM EDİLDİ

Bu bağlamda Rus ordusunun havacılık ve uzay savunması alanında yeteneklerini belirgin bir şekilde arttırdığını ifade eden Putin, "Devlet silahlanma programı çerçevesinde son dört yılda 25 adet S-400 hava savunma füze sistemi, 70'in üzerinde savaş uçağı orduya teslim edildi. 20'den fazla S-300 hava savunma füze sistemi, 90 uçak ve helikopter modernize edildi." ifadelerini kullandı.

Havacılık ve uzay savunma alanlarını daha da geliştirmek gerektiğine dikkati çeken Putin, bunun Rus sınırları yakınında NATO'nun uçuşlarını artırması, Baltık Denizi ve Karadeniz'de güdümlü füze sistemleriyle ittifaka ait gemilerin ortaya çıkması dahil mevcut askeri ve siyasi durum için gerekli olduğunu dile getirdi.