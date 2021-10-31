Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti

DÜŞEN TELEFERİK YARIN BAKIM İÇİN KAPATILACAKTI

Geçtiğimiz sene 211 bin kişiyi zirveye çıkaran teleferiğin elektrik ekipmanları iki yıl önce değiştirilmişti. Korona virüs önlemleri nedeniyle 100 günden fazla bir süre hizmet dışı kalan teleferiğini, yarından itibaren 2 haftalığına rutin bakımlar için kapatılacağı aktarıldı.