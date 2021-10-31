Teleferik kabini 30 metreden yere çakıldı! 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Çekya'nın Liberec bölgesinde bulunan Jested Dağı'na çıkan teleferik kabininin 30 metre yükseklikten düşmesi sonucu teleferikte bulunan operatör olay yerinde hayatını kaybetti.
Çekya'nın Liberec bölgesinde bulunun bin 12 metre yüksekliğe sahip Jested Dağı'nda bulunan manzara terasına çıkan teleferik kabinlerinden biri 30 metre yükseklikten düştü. Kaza anında kabinde sadece teleferik operatörünün bulunduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.
Düşen kabinin hemen ardından gelen ikinci kabin ise 15 metre yükseklikteki halatlarda asılı kaldı. İkinci kabinde bulunan 1 operatör ve 13 yolcu olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından olaydan yara almadan kurtarıldıkları bildirildi.
Liberec Bölgesi Kurtarma Servisi Sözcüsü Michael Georgiev yaptığı açıklamada, "Düşen kabindeki operatör olay yerinde yaşamını yitirmişti. İkinci kabindeki kişiler için ise psikolojik desteğe başladık" dedi.
Liberec İtfaiye Sözcüsü David Kornek ise yaptığı açıklamada, "Birimlerimiz, yüksek irtifa teknolojisi bulunan merdiven kullanarak herhangi bir yaralanmaya maruz kalmayan 14 kişinin tahliyesini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı.
DÜŞEN TELEFERİK YARIN BAKIM İÇİN KAPATILACAKTI
Geçtiğimiz sene 211 bin kişiyi zirveye çıkaran teleferiğin elektrik ekipmanları iki yıl önce değiştirilmişti. Korona virüs önlemleri nedeniyle 100 günden fazla bir süre hizmet dışı kalan teleferiğini, yarından itibaren 2 haftalığına rutin bakımlar için kapatılacağı aktarıldı.
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