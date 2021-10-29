Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’dan Türkiye açıklaması! Güçlü Ukrayna-Türkiye ortaklığı

NATO'nun Karadeniz stratejisi üzerine düşünürken, Ukrayna ve Türkiye'nin siyasi, askeri ve teknik iş birliğini geliştirerek örnek alınabilecek bir model oluşturduğunu ifade eden Kuleba, iki ülke stratejik ortaklığının böylesine bir iş birliğinin yalnızca gerçekleştirilebilir değil aynı zamanda karşılıklı faydalı olduğunun iyi bir örneği olduğunu aktardı.