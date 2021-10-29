Koronavirüs oraya da sıçradı! Tonga’dan ilk vaka haberi geldi

Halen 29 bin 441 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria'da 1656, Yeni Güney Galler (NSW) 261, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 10 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya'da virüse yakanlarının sayısı 167 bin 790'a yükseldi.