Koronavirüs oraya da sıçradı! Tonga'dan ilk vaka haberi geldi
Son dakika haberi... Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken, virüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'dan da kötü haber geldi. Ada ülkesi ilk vakayı açıkladı.
Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Milyonlarca cana mal olan virüs yaklaşık 2 yıldır hayatımızda.
Neredeyse dünyanın her bölgesine yayılan virüs çeyrek milyara yakın insana bulaşırken pasifik bölgesinden kötü bir Haber geldi.
Avustralya basınında yer alan haberlere göre, koronavirüsün görülmediği ender bölgelerden birisi olan Tonga'da pandeminin başından beri ilk vakaya rastlandı.
Aynı haberlere göre, Tanoa Hotel'deki rutin testler sonrası bir kişinin Kovid pozitif olduğu belirlendi. Söz konusu kişinin kimliği açıklanmazken adaya Yeni Zelanda'dan geldiği bilgisi paylaşıldı.
Hastanın yolculuk öncesinde yaptırdığı PCR testinin ise negatif olduğu bildirildi. Tonga Başbakanı Pohiva Tu'i'onetoa, şahsın çarşamba günü adaya gelen 215 yolcu arasında olduğunu doğruladı.
Tonga, pandeminin başında beri virüsün görülmediği ender yerlerden biri olması nedeniyle en güvenli bölgeler arasında gösteriliyordu.
Öte yandan Avustralya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1700'ü geçti. Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten ölen 1710 Avustralyalıdan 1100'ü Victoria'da, 566'sı NSW'de, 13'ü Tazmanya'da, 11'i ACT'de, 9'u Batı Avustralya, 7'si Queensland, 4'ü Güney Avustralya'da kaydedildi.
Halen 29 bin 441 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 265'i yoğun bakımda olmak üzere 1309 kişinin hastanedeki tedavisi devam ediyor.
Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Delta varyantının etkisindeki eyaletlerden Victoria'da 1656, Yeni Güney Galler (NSW) 261, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 10 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla Avustralya'da virüse yakanlarının sayısı 167 bin 790'a yükseldi.
Yeni Zelanda'da ise 4'ü ülkeye dönenler arasında olmak üzere son 24 saatte 129 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla virüse yakalananların sayısı 6 bin 124'e yükseldi.
Salgına karşı aldığı sıkı tedbirlerle Kovid-19'a karşı en başarılı ülkeler arasında gösterilen Yeni Zelanda'da, 1516 aktif vakadan 4'ü yoğun bakımda 39 kişinin de hastanedeki tedavisi sürüyor.
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