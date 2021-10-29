Büyükelçi sınır dışı edildi! İthalat yasaklandı! Suudi Arabistan'dan flaş karar
Suudi Arabistan tarafından yapılan son dakika açıklamasında Lübnan Büyükelçisi'nin ülkeden 48 saat içinde ayrılmasının talep edildiği ve kendisinin sınır dışı edildiği duyuruldu. Diğer yandan Suudi Arabistan Lübnan'dan yapılan tüm ithalatlara genel bir yasak getirdi.
Suudi Arabistan, Lübnan Büyükelçisi'nin ülkeden 48 saat içinde ayrılmasını isteyerek sınır dışı etti. Suudi Arabistan ayrıca Lübnan'dan yapılan tüm ithalatlara genel bir yasak getirdi.
Suudi Arabistan, Yemen'deki savaşı Suudi "saldırganlığı" olarak nitelendiren Lübnanlı bir bakanın yorumlarına yanıt olarak, Lübnan'ın krallık büyükelçisine ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini söyledi ve Lübnan'dan tüm ithalatı durdurdu.
VİDEO SONRASINDA KARAR
Suudi Arabistan'ın bu hamlesi, sosyal medyada Lübnan Enformasyon Bakanı George Kordahi'nin Yemen'deki savaşı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırganlığı olarak nitelendirdiği bir videonun yayınlanmasından günler sonra geldi.
LÜBNAN ENFORMASYON BAKANI'NDAN RİYAD'A YEMEN SUÇLAMASI
Kardahi, daha önce katıldığı ve 27 Ekim'de yayınlanan bir televizyon programında Husiler ve Yemen'e ilişkin bir soru üzerine Riyad'ı suçlayıcı ifadeler kullandığı bir değerlendirmede bulunmuştu.
"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor" yanıtını vermişti.
Enformasyon Bakanı Kardahi'nin bu ifadeleri üzerine Başbakan Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı.
Açıklamada, Kardahi'nin bakanlık görevine başlamadan önce bir televizyon programında Yemen'le ilgili bazı ifadeler kullandığı, bunun hiçbir şekilde şu anki konumunu yansıtmadığı belirtilmişti.
Kardahi'nin açıklamalarının reddedildiği vurgulanırken söz konusu ifadelerin hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığı kaydedilmişti.
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